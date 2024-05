Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 19,77 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 19,77 EUR. Bei 19,86 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,40 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 41.320 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 17,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 03.05.2024. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 356,11 Mio. EUR im Vergleich zu 277,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

