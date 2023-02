Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel Kontron 19,02 EUR

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:06:50 Uhr um 1,4 Prozent auf 19,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 18,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.257 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,08 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,34 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,50 EUR an.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG