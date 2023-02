Kontron Aktie News: SDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Vormittag ins Plus

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Commerzbank hat Gewinn 2022 mehr als verdreifacht -- Airbus verdient mehr als erwartet -- Bitcoin, HELLA, Lufthansa, Fraport, Nordex im Fokus

Uniper verkauft Handelsgeschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Infineon: Grünes Licht für Ausbau des Standorts Dresden. Pernod Ricard steigert Umsatz im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23. Aurubis investiert hunderte Millionen in Elektrolyse-Ausbau in Pirdop. Renault will höhere Profitabilität erreichen - Zahlt trotz Verlust wieder Dividende. Air Liquide verfehlt Analystenerwartungen.