Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kontron-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,62 EUR.

Bei der Kontron-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,62 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 21,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 21,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 23,03 Prozent Luft nach unten.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,549 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,16 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

