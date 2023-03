Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Kontron 17,41 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 17,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 18,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.321 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 20,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 13,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 25,50 EUR angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Kontron-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Kontron-Aktie springt hoch: Kontron will Gewinn deutlich steigern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG