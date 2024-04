Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,32 EUR.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 19,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 19,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.789 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,70 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 13,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

