Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag schwächer

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,84 EUR.

Um 11:37 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 21,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 21,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.241 Kontron-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,743 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 27.03.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 365,02 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 477,14 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

