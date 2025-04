Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Kontron-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 21,92 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 21,92 EUR. Bei 21,70 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,82 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.325 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,34 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,743 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 27.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 477,14 Mio. EUR gegenüber 365,02 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kontron-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

