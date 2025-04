Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 21,82 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 21,82 EUR abwärts. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 21,82 EUR. Bei 21,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 4.404 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR an. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 16,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,57 Prozent.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 27.03.2025 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 477,14 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 365,02 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

