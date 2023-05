Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,58 EUR

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 18,55 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,54 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,54 EUR. Zuletzt wechselten 1.430 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 13,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 42,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,13 EUR für die Kontron-Aktie.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Kontron wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Redaktion finanzen.net

