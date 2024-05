Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 19,63 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 19,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.045 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Kontron-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 356,11 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,52 EUR je Aktie.

