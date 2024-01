Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Blick auf Kontron-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Zum Vortag unverändert notierte die Kontron-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 22,48 EUR.

Die Kontron-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,48 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 22,50 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,12 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.038 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 24.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 25,98 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Kontron.

