Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:05 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 20,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 20,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 10.965 Stück.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 22,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

