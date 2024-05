Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 19,56 EUR ab.

Um 15:45 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,56 EUR ab. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,50 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,80 EUR. Bisher wurden heute 73.892 Kontron-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Bei 17,14 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone