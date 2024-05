Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 19,76 EUR zu.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 19,76 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 19,81 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 19,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.018 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 17,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 356,11 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,25 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

