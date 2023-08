Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 19,10 EUR.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,8 Prozent auf 19,10 EUR nach. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 19,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 529 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,79 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 13,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,50 EUR aus.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

