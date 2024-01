Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kontron im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 22,68 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 22,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kontron-Aktie bei 22,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 206.703 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 21.04.2023 erreicht. Abschläge von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

