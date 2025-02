Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt Stellung am Nachmittag

Kurs der Kontron

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,24 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 21,24 EUR bewegte sich die Kontron-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Kontron-Aktie legte bis auf 21,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 20,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.728 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 40,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.11.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,04 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

