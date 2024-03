Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 20,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:49 Uhr 0,9 Prozent auf 20,92 EUR. Bei 21,46 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.581 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 16,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,549 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 28,00 EUR.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,15 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

