Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 19,99 EUR zu.

Das Papier von Kontron konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 19,99 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,02 EUR. Bei 19,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.738 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,66 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,26 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,636 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2024 aus.

