Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger greifen bei Kontron am Freitagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 28,68 EUR zu.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 28,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 28,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,42 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.716 Stück gehandelt.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 89,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,796 EUR je Kontron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 385,45 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 356,11 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je Kontron-Aktie.

