Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,86 EUR ab.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 24,86 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 24,86 EUR. Bei 25,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.352 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,65 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 39,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,776 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR im Vergleich zu 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

