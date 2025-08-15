Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,28 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 25,28 EUR. Bei 25,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.004 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,72 Prozent. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

