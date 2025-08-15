DAX24.308 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,95 -0,3%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Siemens Energy, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Vormittag zu

18.08.25 09:25 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,02 EUR -0,24 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 25,28 EUR. Bei 25,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.004 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,72 Prozent. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

Kontron-Aktie schwächelt dennoch: Kontron hebt Gewinnziel an

Ausblick: Kontron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen