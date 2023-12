Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Kontron

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 21,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,8 Prozent auf 21,06 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 21,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.617 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.11.2023 auf bis zu 22,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 29,72 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,50 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Kontron am 28.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

