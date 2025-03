Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 25,80 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 25,80 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,72 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.483 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 41,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,674 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 427,74 Mio. EUR gegenüber 300,04 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.03.2026 dürfte Kontron die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,47 EUR fest.

