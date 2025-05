Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,92 EUR abwärts. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 22,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.035 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 33,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,703 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,33 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 385,45 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

