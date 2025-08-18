Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 24,78 EUR.
Um 11:43 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 24,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,58 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,20 EUR. Bisher wurden heute 105.828 Kontron-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 29,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,776 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
