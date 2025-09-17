DAX23.608 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Abschlägen

19.09.25 12:06 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 26,92 EUR ab.

Kontron
Aktien
Kontron
26,98 EUR -0,24 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 26,92 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 26,72 EUR. Bei 27,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.221 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 77,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.08.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 395,70 Mio. EUR, gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,64 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Kontron

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
