Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 18,84 EUR ab.

Die Kontron-Aktie musste um 15:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 18,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,84 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 18,89 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.907 Stück gehandelt.

Am 07.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 21,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,31 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,73 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,12 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

