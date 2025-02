Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 21,40 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 21,40 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,12 EUR. Mit einem Wert von 21,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 235.016 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,86 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 29,21 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,674 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427,74 Mio. EUR – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

