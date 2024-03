Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Mittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 20,92 EUR.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 20,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 20,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.181 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,47 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,64 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 25,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,549 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

