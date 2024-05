Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verteidigt am Mittag Tendenz

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 19,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 19,71 EUR bewegte sich die Kontron-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 19,74 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,66 EUR nach. Mit einem Wert von 19,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.501 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 14,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Am 03.05.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,11 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter