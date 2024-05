Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 19,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,69 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.230 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,78 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,43 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

