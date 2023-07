Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 19,33 EUR.

Um 09:03 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 19,33 EUR ab. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,11 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 146 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,28 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 45,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,25 EUR für die Kontron-Aktie.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

