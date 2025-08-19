Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron büßt am Mittag ein

Kontron im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 24,14 EUR.

Das Papier von Kontron befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 24,14 EUR ab. Die Kontron-Aktie sank bis auf 24,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.946 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 20,13 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 59,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,776 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 395,70 Mio. EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 423,83 Mio. EUR eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2025 aus.

