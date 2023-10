Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 18,50 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 18,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.376 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 21,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,38 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,73 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

