Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 21,02 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,02 EUR zu. Die Kontron-Aktie legte bis auf 21,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 37.252 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 22,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 6,76 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

