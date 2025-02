Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Vormittag an Boden

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 21,06 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,06 EUR. Bei 21,06 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.914 Kontron-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 22,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,55 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 39,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,674 EUR je Kontron-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

