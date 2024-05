Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 20,48 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 20,48 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 20,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.409 Kontron-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 17,14 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 19,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 28,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 356,11 Mio. EUR – ein Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

