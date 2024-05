Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 20,30 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 20,30 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 192.221 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Kontron gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 356,11 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 31.07.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter