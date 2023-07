Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 19,12 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 19,12 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,09 EUR ein. Bei 19,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.246 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 4,78 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 30,54 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25 EUR an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Kontron am 03.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

