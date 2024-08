Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 16,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 16,75 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 16,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 689 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 39,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,21 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,52 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

