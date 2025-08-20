Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 24,16 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Kontron-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 24,16 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,20 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 24,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.750 Kontron-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.
Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.
Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 423,83 Mio. EUR gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
