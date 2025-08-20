Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Donnerstagvormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 24,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,2 Prozent auf 24,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 24,00 EUR. Bei 24,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 941 Kontron-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. 20,83 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 58,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,801 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Kontron-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|19.06.2025
|Kontron Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
