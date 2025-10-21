Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,82 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 25,82 EUR. Mit einem Wert von 25,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 29.769 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,32 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 41,32 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,836 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,64 Prozent zurück. Hier wurden 395,70 Mio. EUR gegenüber 423,83 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

