Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 21,98 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,98 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,98 EUR nach. Mit einem Wert von 21,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.469 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 32,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,50 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Kontron die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX

Freundlicher Handel: TecDAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester