Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schiebt sich am Nachmittag vor

22.01.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 22,52 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 22,52 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,66 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 82.189 Stück. Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 3,55 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.04.2023 bei 16,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,11 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an. Die Kontron-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Am 27.03.2025 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Hot Stocks heute: IONOS verfügt über hohen Cashflow - Kontron übernimmt KATEK Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

