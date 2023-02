Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Kontron 18,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06 Uhr 0,7 Prozent auf 18,63 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 18,41 EUR. Bei 18,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 41.456 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,08 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,22 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 66,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,50 EUR.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet.

