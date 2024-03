Aktie im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Freitagvormittag an Boden

22.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,32 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Kontron 22,26 EUR 0,28 EUR 1,27% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 22,32 EUR. Bei 22,32 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 688 Kontron-Aktien. Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 4,48 Prozent wieder erreichen. Bei 16,64 EUR fiel das Papier am 22.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,544 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,00 EUR aus. Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Handel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich im Plus TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt letztendlich zu Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert nachmittags im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Kontron AG