Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Kontron-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,89 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,89 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 18,80 EUR. Mit einem Wert von 18,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 932 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 5,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 13,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,13 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Kontron am 03.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 01.08.2024.

